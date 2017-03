Backstreet Boys, Kendrick Lamar, Muse et Dead Obies au FEQ

Partager

Depuis midi tapant, le Festival d'été de Québec joue avec l'impatience de ses abonnés en dévoilant un à un chacun des noms de sa programmation.

Pire encore, les noms sortent par ordre alphabétique pour un peu plus de suspense !



Si, pour sa 50e édition, le festival de musique avait d'ores et déjà annoncé Muse et Metallica, il est désormais officiel que ce prochain rendez-vous musical pourra également compter sur la présence, entre autres, des Backstreet Boys, de DNCE ou d'artistes comme Flume et Fetty Wap.



Ce n'est pas tout, il semblerait aussi que les Québécois pourront se dandiner sur une sélection de cru 100% local comme Dead Obies, Bernard Adamus, Bobby Bazini ou encore Fred Fortin.





Le rendez-vous est donc donné.

Le Festival d'été de Québec se tiendra du 6 au 16 juillet prochain.

Les billets seront quant à eux disponibles dès demain, jeudi 9 mars, à 12h.

Découvrez ici la liste complète des artistes 2017 du FEQ.