Le fondateur de Cogeco honoré par le CRTC

Le CRTC a souligné aujourd'hui la contribution du fondateur de Cogeco Henri Audet en nommant une salle en son honneur. 23 autres pionniers du monde des télécommunications ont reçu cette reconnaissance, dont René Lecavalier, Ted Rogers et Alexander Graham Bell...Le président du CRTC, Jean-Pierre Blais suivi du fils d'Henri Audet, Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco inc, qui a accepté la distinction au nom de la famille.