Taylor Swift réapparaît sur les réseaux sociaux

Partager

Quelle surprise nous réserve donc Taylor Swift ?

La semaine passée, la chanteuse pop de 27 ans a de façon précipitée et mystérieuse supprimé toutes ses publications sur les réseaux sociaux.



Plus une seule photo : plus rien. Même le site officiel de l'interprète de Blank Space n'affichait qu'un écran noir.



Désormais, il est certain que Taylor Swift manigance quelque chose.



Aujourd'hui même (21 août), la chanteuse a publié une courte vidéo représentant un reptile sur fond noir sans aucune légende ni aucun indice sur les réseaux sociaux.



Selon toute vraisemblance, Taylor Swift pourrait bien ainsi annoncer l'arrivée prochaine de nouveau matériel sonore.



Si cela s'avérait être vrai, elle viendrait ainsi donner une suite à son dernier album 1989, sorti il y a maintenant trois ans.