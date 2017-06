Voici la nouvelle 2DS XL de Nintendo.

Partager

Juste comme ça, la compagnie Japonaise a annoncé cette console un peu plus petite que la 3DS XL, mais en conservant les dimensions des écrans, sans la 3D par contre.

Après avoir vendu plus de 7 millions de 3DS et prévoyant en vendre 6 millions de plus cette année, la 3DS n’est pas morte, toutefois. Et avec une prévision des ventes de la Switch à 10 millions pour la même période, mais pour un prix beaucoup plus élevé, la 3DS doit rester sur le marché pour occuper les rangs des consoles abordables.