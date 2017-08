Visitez Tokyo en Mario Kart

Partager

Qui ne rêve pas de se promener en go kart dans une grande ville? Cette entreprise de Tokyo vous permet de le faire, à 60 Km/H, déguisé en personnage de Mario de votre choix, et le plus beau dans toute cette affaire : il ne vous coûtera qu’environ 85$ pour presque deux heures de promenade!

Vous pourrez aussi vous équiper avec différents items, une caméra 4K style GoPro, des radios Bluetooth pour communiquer avec vos amis, et même créer vos playlists pour écouter votre musique durant la tournée.

Seule ombre au tableau : vous devrez être prêts et avoir en main votre permis international, et réserver votre expérience à l’avance, via leur site web.

Bonne visite!