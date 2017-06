Une version de Modern Warfare Remasterisée vendue individuellement ?

Partager

Les images, retirées du site de vente et de location de jeu GameFly, sembleraient annoncer une version individuelle du jeu remasterisé qui a fait tant de gamers heureux en 2007 et après.

Selon GameSpot, cette sortie serait le résultat de cette entente entre Sony et Activision, qui favoriserait les propriétaires de PS4, permettant des sorties de jeux avant les autres plateformes.

Bon, rien de confirmé, mais pour s’amuser, on va y penser, et GameSpot ont même poussé l’audace à évaluer un prix : entre 30 et 60$ CAD.

Source : Charlie Intel et GameSpot