Plus tôt cette année, il avait été question d’une sortie individuelle du légendaire jeu d’Activision, et bien voilà tu pas que le jeu semble faire son apparition sur quelques plateforme de vente, dont Amazon au Japon et sur un site spécialisé Allemand.

Donc, une sortie annoncée pour le 20 juin sur PS4 et le 20 juillet sur Xbox One. Une version PC serait dans les plans, mais pas de date pour cette plateforme.

Source : GameSpot