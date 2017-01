Super Mario dans le monde de GTA.

Partager

Dans la prochaine version des aventures de Mario – Super Mario Odyssey – on découvre que notre fameux plombier est doué de capacités acrobatiques splendides, comme sauter de poteaux en poteaux et de s’accrocher aux murs des buildings.

Merci au youtuber CrowbCat, on peut avoir un avant-goût plus réaliste que prévu, dans cette vidéo où Mario plonge dans le monde violent et disgracieux de GTA Liberty City.

On peut voir Mario lutter contre la gravité, et c’est pas facile. Pauvre Mario, il s’en remettra.

La switch sera disponible fin 2017.