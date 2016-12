Stéphanie Harvey impressionne encore

Partager

La professionnelle de jeux vidéo Stéphanie Harvey n'avait visiblement pas assez d'une seule grande distinction en 2016, et en rajoute avec le titre de « Canada's Smartest Person », ou de « personne la plus intelligente du Canada ».

Les plus férus de télévision auront reconnu ici le titre de l'émission canadienne Canada's Smartest Person, diffusée sur CBC, dont le but est de trouver la personne la plus intelligente à travers diverses épreuves mettant au test les différents types d'intelligence.

Stéphanie Harvey a semblé surprise de remporter ce titre, elle qui s'est décrite comme « affreuse » dans plusieurs catégories de tests.

La championne du monde à plusieurs reprises dans le monde des jeux vidéo s'est également avouée nerveuse.

Le chèque de 20 000$ obtenu par cette belle victoire sera remis à Opération Enfant Soleil.

Rappelons que Stéphanie Harvey a également été choisie par la BBC pour figurer dans son Top 100 des femmes de l'année, il y a quelques semaines à peine.

Voyez le message de Stéphanie Harvey en marge de sa victoire.