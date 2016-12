Quelques jeux vidéo à venir en 2017

Partager

Red Dead Redemption 2

Avec un des secrets les mieux gardés du monde du gaming, la compagnie Rockstar a annoncé la sortie éventuelle de la suite du jeu de far ouest. Les plus optimistes parlent d’une sortie en automne 2017. Une fuite sur Internet nous permet de croire que la carte du monde de jeu sera très étendue.

Sortie : Automne 2017

Resident Evil 7 Biohazard

Pour la première fois, le célèbre jeu sera joué à la première personne, pour une expérience encore plus glauque. RE7 sera même complètement jouable avec la Playstation VR.

Sortie : 24 janvier 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Le jeu tant attendu sera disponible sur Wii U et Nintendo Switch en 2017, et cette petite carte des fêtes de la part de Nintendo vous fera plaisir! Plus de détail en janvier pour les dates de sorties.

Sortie : sur console en mars, sur Switch à confirmer.

God of War

Même si nous ne sommes pas sûrs si le jeu va paraître en 2017, on se devait de le mentionner, juste parce-que nous sommes fans, et le trailer du E3 est fou! Basé sur la mythologie nordique, le jeu rempli de fantaisies et de mille et une façons créatives d’achever un méchant sera un hit!

Sortie : Pas encore annoncée

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Qui n’a jamais joué à l’un ou l’autre des Ghost Recon? Tais-toi Sylvain, t’étais juste pourri comme sniper. Cette version du jeu s’offre un monde ouvert, et Ubisoft devrait être dû pour sortir un jeu que les gens n’abandonneront pas après 2 mois. (allo, The Division??!)

Sortie : 7 mars 2017

Days Gone

Sûr, un jeu de survie avec des zombies et tout c’est toujours un thème qui laisse sceptique (on a tous notre vision de la fin du monde), mais quand même, faut être curieux!

Sortie : avec de l’espoir, d’ici la fin de 2017

Horizon Zero Dawn

La bande annonce est à couper le souffle (essayez de regarder juste une minute), le scénario semble vraiment super original, la table est mise pour une sortie réussie cet hiver !

Sortie : Février 2017