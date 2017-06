NONSTOP Chuck Norris : un jeu pour téléphones intelligents

Partager

Le concept du jeu est fort simple : tabasser des méchants, avec des armes plus ou moins conventionnelles, comme des chaises pliantes, une tronçonneuse ou des perches à selfie. Le plus puissant atout reste quand même son coup de pied légendaire.

Sur votre parcours, vous pourrez collectionner des fameux «Chuck Norris Facts» ou d’autres bonnes blagues bien judéo-chrétiennes.

Alors qu’il était champion du monde de Karaté en 1972, on découvre Chuck avec son premier rôle important alors qu’il affronte Bruce Lee lors du combat final dans La Fureur du dragon. Il a ensuite pris des cours d’art dramatique suite à la demande de son ami, Steve McQueen pour connaître une belle carrière tout au long des années 70 et début 80. Quand le succès n’est plus au rendez-vous vers la fin des années 80, il est relancé grâce à la série Walker, Texas Ranger.

Le jeu est disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play.

En extra, 10 Chuck Norris facts