Les premières images du Ataribox

Partager

Les nostalgiques de jeux vidéos seront content de voir que Atari s’occupe de raviver la flamme du retrogaming avec sa future console, la Ataribox.

Emboitant le pas à Nintendo avec sa NES Classique qui a connu un succès phénoménal, et la Super NES qui devrait arriver sous peu, la compagnie américaine nous présente sa console avec un fini rétro inspiré du Atari 2600 et disponible en 2 versions : les côtés en bois ou alors en couleur (rouge ou noir).

Quatre ports USB, un port HDMI et un port SD, c’est les détails que nous avons. Pas de détails sur le processeur, les capacités de la machine. La compagnie a annoncé que la console pourrait rouler les classiques et du contenu actuel, sans en dire plus.