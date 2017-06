Le mode multi-joueurs du prochain Call of Duty

Partager

Dans ce clip, on se rapproche du réalisme d'un assaut

Pour Call of Duty : WWII, on savait que chez Activision, ils se préparaient à lancer quelque chose de gros. Et avec cette bande-annonce on sait un peu plus à quoi s’attendre.

Quoique un peu cinématique, ce clip nous offre un bon aperçu des systèmes de rangs et de prestige, si chers aux yeux des joueurs de COD. Il semble qu’il y aura 55 échelons de rang, et 10 de prestige. Donc, soyez prêts à vous faire déchirer par un joueur LVL55/10, dix jours après la sortie du jeu, et vous demander ce qu’il fait de ses journées. Ah oui, il n’a pas de travail et ne va pas à l’école. Voilà votre consolation.

Prochaine page : Les 5 sortes de divisions qui seront disponibles dans le jeu