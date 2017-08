La Super NES Classic Edition en précommande!

Partager

Si le lancement officiel est programmé pour le 29 septembre, Nintendo a annoncé qu’elle allait offrir la possibilité de commander votre exemplaire en avance chez certains détaillants. Le géant japonais du jeu vidéo n’a pas dévoilé la liste des magasins visés.

Mais il reste que beaucoup de fans sont quand même sceptiques. On se rappellera que Nintendo a été beaucoup critiqué pour sa gestion des stocks de la NES Classic qui était devenue introuvable très rapidement.

La console sera vendue avec 21 jeux classiques intégrés, dont Legend of Zelda : A Link to the Past, Star Fox et Donkey Kong Country pour ne nommer que ceux-là.