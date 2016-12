La NES Classique mini édition de Nintendo est simplement mignonne.

Partager

Avec 30 jeux pré-installés, incluant Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, et Donkey Kong, cette console saura raviver la nostalgie chez les 20-40 ans. Dans l’emballage, vous trouverez un câble HDMI, un adapteur, et une manette classique. Vous pourrez éventuellement acheter une autre manette pour environ 10$.

Il semble que vous serez capables de sauvegarder vos progressions, alors pas d’histoires quand ce sera l’heure de souper.

Voici la liste des jeux disponibles :

Balloon Fight™

BUBBLE BOBBLE

Castlevania™

Castlevania II: Simon’s Quest™

Donkey Kong™

Donkey Kong Jr. ™

DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE

Dr. Mario™

Excitebike™

FINAL FANTASY®

Galaga™

GHOSTS’N GOBLINS®

GRADIUS™

Ice Climber™

Kid Icarus™

Kirby’s Adventure™

Mario Bros. ™

MEGA MAN® 2

Metroid™

NINJA GAIDEN

PAC-MAN™

Punch-Out!! ™ Featuring Mr. Dream

StarTropics™

SUPER C™

Super Mario Bros.™

Super Mario Bros. ™ 2

Super Mario Bros. ™ 3

TECMO BOWL

The Legend of Zelda™

Zelda II: The Adventure of Link™