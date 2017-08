L'E-sport aux olympiques en 2024 ?

Partager

Est-ce que l’e-sport doit être considéré comme un sport ? La question fait débat présentement en France. Le coprésident du comité Paris 2024, Tony Estanguet, estime qu’il faut s’y intéresser. L’importance grandissante de l’e-sport chez les jeunes doit forcer le CIO à y réfléchir.

Bon. Cela dit, sans être contre l’idée, il y a beaucoup de disciplines sportives qui mériteraient d’avoir une place aux jeux bien avant le gaming. On a qu’à penser au surf, l’escalade sportive, les arts martiaux mixtes, la course automobile, même les quilles! De plus, une question se pose : quels jeux seront acceptés ? League of Legends ? Dota 2 ? Super Smash Bros. ?

À suivre…