Far Cry 5 : la bande-annonce dévoilée

Partager

L’histoire du jeu, qui se situe au Montana, se verra remplie par une nouvelle distribution de personnages, dont un «culte de l’Apocalypse» opposé aux forces de la résistance.

Voici ce que dit Ubisoft sur le jeu :

«Hope County est totalement ravagé par le chaos. Que vous souhaitiez mettre un terme à la Secte en solo ou accompagné d’un ami, vous trouverez de quoi vous occuper dans chaque recoin du terrain de jeu. En outre, vous aurez accès à des moyens de transport exceptionnels. Créez votre personnage et taillez-vous un chemin dans l’opus de la série Far Cry le plus personnalisable à ce jour.

Des fusils à pompe aux lance-pierres, ainsi que quelques outils agricoles incontournables, cette boîte à jouets dispose de tout ce dont vous avez besoin pour mettre un terme à la Secte.»





Far Cry 5 sera disponible le 27 février 2018, sur PS4, Xbox One et PC. Seront inclus dans le jeu : un mode CO-OP et un éditeur d’environnements.

Plus de détails sur le site d'Ubisoft.