Destiny 2 : annonce officielle

Malgré l’annonce d’une bande-annonce qui devrait paraître demain 30 mars, aucun détail n’est disponible encore, tel que la date de sortie du jeu ou un visuel de gameplay.

Bungie devrait très probablement dévoiler davantage d’informations durant la conférence de l’E3 2017, en Juin prochain. Comme son prédécesseur, Destiny 2 sera disponible sur PS4 et Xbox One.

En attendant, voici une pré bande-annonce. La véritable sera lancée jeudi à 13h, heure de Montréal.

Pull up a chair. Cayde-6 has a story to tell... pic.twitter.com/KKTU1fg7pF