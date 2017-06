Dans la peau de Jason Voorhees

Partager

Après une première sortie repoussée, le jeu est finalement disponible pour les amateurs aujourd'hui sur les plateformes PC, Xbox One et PS4 au prix de 54$. Le jeu arrive en version multijoueur seulement, mais pas de panique; la version solo sera disponible en téléchargement ultérieurement.

Le jeu se joue à 1 contre 7, un joueur incarnant le célèbre tueur au masque de gardien de but et les autres, les préposés du camp. L'objectif est de faire en sorte que les préposés survivent à une nuit où ils sont traqués par Jason. Cependant, ceux-ci, grâce à la coopération peuvent se défendre et gagner la partie, qui se termine quand tous les joueurs sont tués ou quand Jason est tué.

Le buzz autour du jeu se situe dans la possibilité de jouer en tant que Jason. Vous pouviez le choisir comme personnage dans Mortal Kombat X, mais c’est la première fois que les joueurs l’incarneront dans son propre univers et poursuivre les pauvres préposés sur le terrain du camp Crystal Lake, le tout armé d’une machette et d’une scie mécanique.

Les concepteurs ont fait appel à l’acteur Kane Hodder, qui a joué Jason dans quatre films de la série, pour la capture de mouvement et pour la coordination des cascades.