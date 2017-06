Call of Duty WW2 : zombies, personnages féminins et info sur le Beta

Partager

Le 27 avril dernier, Activision et Sledgehammer Games dévoilaient le premier trailer de Call Of Duty : WWII. Accompagnant cette bande-annonce, un petit site web interactif permettait d’en apprendre plus sur le contenu du prochain jeu de guerre, et des usagers de Reddit se sont mis au travail. Résultat : des infos sur l’éventuel mode CO-OP «zombies».

Aussi, adieu les classes de joueurs, qui seront remplacées par des divisions. Sans donner plus de détails, Activision a annoncé que ces divisions offriront des options d’infanterie ou de véhicules.

Entre les parties, les joueurs pourront se tenir dans un Quartier Général, un espace social semblable à la «Tour» dans Destiny, pour les familiers du concept. Activision promet des interactions, des récompenses et des reconnaissances comme jamais vu auparavant.

De plus vous aurez la possibilité de jouer un perso féminin en multijoueurs, chose qui avait déjà fait son apparition en 2013 avec une update de «Call of Duty Ghosts».

On pourra voir des scènes de jeu en live lors du E3, qui pourront être jouée par les gens présents à l’évènement, les 13, 14 et 15 juin prochain à Los Angeles.

Date de sortie : 3 novembre sur PS4, Xbox One, et PC.

Sources: IGN | Ubergizmo