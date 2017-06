5 jeux vidéo parmi les plus influents de l'histoire

Partager De Pac-Man à Doom, voici une liste de jeux qui ont formé ce genre de divertissement. Que ce soit pour passer le temps, ou pour tester les limites de nos réflexes, les jeux vidéo sont maintenant partie intégrante de nos moyens de divertissement. Certains diront même que c’est une forme artistique, le 10e art. Pac-Man, 1980 Avec ce jeu, Namco a popularisé les concepts d’item bonus et d’ennemis contrôlés par intelligence artificielle. Mais le plus grand apport de ce jeu est sans aucuns doutes la création d’un personnage fortement identifiable. Créé par Toru Iwatani dans l’optique de ressembler à une pizza avec un morceau manquant, la mascotte a inspiré nombre de produits dérivés, tels que des livres, des BD et des boîtes à lunch.

Tetris, 1984 Le génial jeu de puzzle, pensé par Alexey Pajitnov était en voie de faire son entrée sur les ordinateurs personnels, mais une entente survint avec Nintendo pour le placer sur la console portable GameBoy. Le design très simple, et le style de jeu hautement abordable et compétitif en firent un jeu qui marqua des générations entières.

Super Mario Bros, 1985 La compagnie japonaise Nintendo avait déjà popularisé les jeux d’arcade avec Donkey Kong et Mario Bros, mais elle scella l’avenir des consoles de salon avec ce jeu. Des ennemis mémorables, des contrôles parfaits et une physique impeccable, Super Mario Bros reste l’exemple précis de game feel, cette sensation tactile intouchable, que l’on ressent quand on contrôle le personnage ou des objets avec la manette.

Doom, 1993 Design de niveaux brillants, une esthétique de science-fiction et d’horreur impeccable et une trame sonore sur le point, ce jeu a tout ce qu’il faut pour être une légende. Étant au milieu de la controverse sur la violence dans le jeux vidéos, Doom aura pavé la voie aux jeux de shooters, et selon la majorité, est le premier jeu du genre.