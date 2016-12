Vous cherchez une sortie pour le Week-end de l'Halloween?

Partager

Festival de la frayeur à La Ronde

Jusqu’au 30 octobre

La Ronde

Site : https://frightfest.sixflags.com/laronde-fr/

Le parc est familial de jour, mais devient terrifiant au crépuscule! Le Festival de la Frayeur, en soirée, n’est pas recommandé aux enfants de moins de 13 ans ou à toute personne pouvant être terrifiée facilement.

La nuit des sorcières

Les 28 et 29 octobre

Aquarium du Québec (Québec)

Site : http://www.sepaq.com/ct/paq/halloween.dot

Soyez aux aguets et prenez votre courage à deux mains. Avec l'arrivée de l'Halloween, l'Aquarium du Québec se prépare à être envahi par d'étranges sorcières et d'autres créatures mystérieuses. Prenez part à nos activités halloweenesques qui vous donneront la chair de poule! Inutile d’avoir la trouille, quoique…

Village Halloween Parade

31 octobre

6e avenue, entre la 18e rue et Spring Street (Manhattan)

Site : https://www.halloween-nyc.com/index.php

C’est pas la porte à côté, mais la parade dans Greenwich Village est considérée la plus importante parade du genre au monde! Elle se déroule de 19h à 22h30 et est même retransmise à la télévision!

Marche des zombies

Le 29 octobre

Place des Festivals

Site : http://montrealzombiewalk.com/fr/

Depuis 2005, des marches de zombies sont organisées dans plusieurs villes autour du monde, dont Montréal. Une marche de zombies est une manifestation publique de type flash mob où le public est invité à se déguiser en mort-vivant et à joindre le rassemblement qui déambule dans les rues. C’est gratuit et ouvert à tous Sortez vos attraits les plus putrides et rendez-vous sur la place des Festivals pour participer aux différentes activités avant d’entreprendre ce grand défilé funeste.

Brunch spécial Harry Potter

Le 29 et 30 octobre

Les intraitables

Site : http://www.intraitables.com/#caf-2

Le bistro Les Intraitables se transforme en Poudlard pour l’Halloween! Pour célébrer la fête des citrouilles et des friandises, on vous propose un grand banquet sur le thème de notre sorcier préféré, Harry Potter! Vous serez assignés à l’une de nos quatre grandes tables: Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard. Des plats et des boissons inusités seront servis dans notre "Grande Salle", et plusieurs autres surprises vous attendent…

Maleyficia

Tout le week-end

Bassin Peel

Site : http://www.malefycia.com/home

MALEFYCIA est un festival théâtral qui porte sur l'horreur. Malefycia est présenté au bassin Peel qui a pour objectif de faire vivre des émotions fortes et de vivre l'horreur comme du jamais vu. Pour avertis seulement !

Fête des Vins du Québec

Complexe Desjardins

28 et 29 octobre

Site : http://fetedesvins.ca/

Venez donc voir et boire les vins du Québec le temps d'un week-end. Avec tous les zombies et vampires qui coureront la ville, c'est le temps de peut-être aller découvrir des vins qui se font ici.

Grande tournée d'Halloween

L’Escouade CKOI t’organise la Grande tournée d’Halloween samedi, dimanche et lundi!

Sois attentif aux reportages de Philippe Landry sur la route pour connaître toutes les surprises et ses déplacements.

Plus de 15 000 friandises seront distribuées dans le Grand Montréal!

La « Diseuse de bonne aventure » du 96.9 pour te faire ses prédiction!

Du plaisir pour toute la famille!

Tous les détails ici