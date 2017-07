Une île hantée à vendre en Écosse

Partager

Pour un peu plus de 533 000$ vous pourriez devenir propriétaire d’une magnifique île au large de l’Écosse : Little Ross Island. Seul hic, cette île est supposément hantée, ce qui explique que la compagnie chargée de la vente peine à trouver des acheteurs.

Cette île privée, est toutefois approvisionnée en électricité par une éolienne et des panneaux solaires, et possède une belle plage de galets. Pour ce prix, vous avez droit à une belle maison de six chambres, deux salles de bain et un salon.

Un phare est inclut dans le prix et le problème se trouverait là : un gardien y a été assassiné au début des années 60 et son fantôme y rôderait toujours, pour terroriser les rares visiteurs.

Regardez cette jolie vidéo qui vous convaincra de ramasser vos économies et aller tirer le diable par la queue en Écosse !