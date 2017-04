Un sac Ikea à 3000$ ?!?

Ikea / Balenciaga

Un sac provenant de la maison de mode Balenciaga et ressemblant à s'y m'éprendre à un vulgaire sac de magasinage Ikea à 0,99$, est en vente pour la modique somme (*tousse) de 3, 170$. Vous avez bien lu. Fait en Italie, le « Carry Shopper L » est un sac d'emplettes fabriqué à partir de cuir d'agneau teint d'un subtile (*tousse *tousse) bleu sulfate. Mais ce n'est pas tout ! Le sac vient avec une fermeture éclair blanche et le logo de Balenciaga y est embossé en lettres d'or ! Le rêve ! Non, mais... C'est quand même juste un sac ! Et pas très pratique en plus ! Qui va mettre son linge sale dans une poche à 3000$ ? Qui va aller faire l'épicerie avec ça ? Imaginez les pauvres emballeurs se faire engueuler pour avoir mis du lait dans le mauvais sac... Pensez-y. Le sac mesure 22 cm de large par 54 cm de hauteur et 37 cm de hauteur pour un volume d'environ 44 litres. Ce qui veut dire que chaque litre d'espace contenu dans le sac vaut la somme de 72$ ! Pis quoi après ? Des boîtes de déménagement 24 carats? Une poubelle en platine sertis de diamants ? Un porte-poussière en marbre vénitien ? Le sac est tout droit sorti de l'imagination du styliste géorgien Demna Gvasalia âgé de 38 ans et connu pour avoir créer le célèbre t-shirt DHL jaune. L'univers de la mode est vraiment un monde à part...