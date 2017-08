Un motocycliste tombe dans un trou géant

Partager

En Chine, une caméra de surveillance a capté un trou béant se créer dans la rue, et quelques secondes plus tard, un motocycliste qui s’y est retrouvé, car il conduisait et regardait son téléphone portable en même temps.

Le personnage, tombé dans le trou de deux mètres de profondeur n’a pas été blessé sérieusement, mais il n’attire pas la sympathie du public non plus. Ce phénomène de trous magiques n’est pas nouveau en Chine, où le développement urbain et les constructions rendent les sols instables sous les chaussées.