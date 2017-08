Un cimetière japonais impressionnant!

Partager

Conçu par l’architecte Tadao And?, l’endroit impressionne tout d’abord par sa taille : 180 hectares. En comparaison, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges en mesure 139,2. De plus, on y trouve plusieurs statues étonnantes comme toute une collection de géants de l’Ile de Pâques.

Mais ce qui frappe le plus est sans doute l’immense statue de Bouddha, construite en 2002 par And?. À distance, on ne distingue que le sommet de la tête de la statue. Mais la « Colline du Bouddha » réserve des surprises.

Les visiteurs qui veulent découvrir l’œuvre de plus près empruntent un tunnel long de 40 mètres pour se retrouver au pied du colosse de 13,5 mètres dans une salle aux dimensions démesurées.

Qu’on soit croyant ou non, avouez que c’est stupéfiant!