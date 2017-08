Puissance 4 mélangé avec le basketball

Sources : thestar.com | legeekcestchic.eu | globalnews.ca

À mi-chemin entre la gym et de l'équitation, ce sport est en plein essor dans ce pays scandinave. Pour le pratiquer, c'est fort simple : on chevauche un bâton surmonté d'une fausse tête de cheval et on effectue un parcours d'obstacles et de sauts.