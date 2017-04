Nouvelle console pour nostalgique

La console 16 bits Super Nintendo Entertainement System (SNES) fut lancée en 1990. Vendue à plus de 49 millions d’exemplaires, c’est la plus populaire de sa génération avec un impressionnant catalogue bourré de titres fabuleux comme Super Mario Kart, Super Mario World, Secret of Mana, Chrono Trigger, Star Fox, Donkey Kong Country et Legend of Zelda : A Link to the Past, considéré par plusieurs comme le meilleur de la série.

Est-ce que Nintendo nous prépare un beau cadeau de Noël? En tout cas, on espère que la société pourra fournir à la demande. S’il est vrai qu’il s’agit d’une édition limitée, il serait bien quand même de la limiter un peu moins. Juste un peu. Svp.