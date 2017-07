Partager

Voici un tout petit clip, où l’on peut voir un certain Benjamin Forthun, skieur professionnel, utiliser une glissoire de la pire manière possible. Et comme il semble que le jeune homme aime les situations délicates, il décide de plonger de trois mètres en haut de ladite glissoire. Nous, ici, on voit du savon sur la surface, ce qui explique que son dos reste intact, et ne soit pas arraché par la plaque chaude et collante.

0 - 100 real quick!?? Thanks for filming @rainerkleive ? A post shared by Benjamin Forthun (@benjaminforthun) onJul 21, 2017 at 9:56am PDT

Source : Mashable