Le gin Moonshot : des ingrédients qui ont été dans l'espace.

that boutique y gin company

that boutique y gin company

Partager

Les ingrédients utilisés pour ce gin ont fait un petit tour dans la stratosphère, afin de pouvoir clamer être le seul gin qui provient de l’espace.

Genévrier, Coriandre, cubes de piment, camomille, cannelle et pelures de citron ont fait le voyage à une pression de 1/100 de la nôtre, à plus de 24 kilomètres du sol. Ensuite le tout a été distillé sous vide pour en garder la fraicheur et l’élégance.

1000 bouteille ont été produites pour la première série, mais 2 200 seront disponibles lors de la deuxième production.

Si l’espace ne vous dit rien de bon, vous pourrez toujours vous consoler avec ce gin fabriqué à partir de larmes de licornes.

Plus de détail sur le site web de la compagnie.

(h/t)