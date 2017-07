Array ( [error] => [warning] => [message] => [from] => {memcached} [debug] => [info] => {Searching for catId: 192 when calling categoryUrlName insolite}{dateMin 1230786000}{dateMax 1501252588} [cacheName] => news_15_i_847759 [data] => Array ( [news] => Array ( [847759] => App_Class_Newscreek_News Object ( [id] => 847759 [provenanceId] => 10 [createdBy] => 298 [updatedBy] => 0 [createdAt] => 2017-07-28 10:10:41 [updatedAt] => 0000-00-00 00:00:00 [selectedAt] => 2017-07-28 10:05:00 [dateIndex] => 20170728 [onlineAt] => 1501250700 [offlineAt] => 0 [caption] => [title] => En Australie, tout est terrorisant [cleanTitle] => en-australie-tout-est-terrorisant [resume] => Cette araignée est la plus récente raison de jamais explorer ce pays à la faune sordide. [description] =>

Alors que Lauren Ansell et sa famille se préparaient à manger leur souper, ils remarquèrent un truc bouger dans la fenêtre de la cuisine. Surprise! Une araignée méga-géante de la famille des Sparassidae (il n’y en a pas ENCORE au Canada) qui se dandinait en attendant une invitation.

Après quelques minutes de négociations, l’araignées est retournée dans le jardin, et tout le monde est sain et sauf.

Moi j’aurais vendu ma maison et déménagé sur la lune, mais je ne suis pas australien alors chacun ses combats.

Dans cette vidéo, on peut voir la famille offrir un chat en offrande au monstre, pour apaiser son humeur, probablement.

Voici un tout petit clip, où l’on peut voir un certain Benjamin Forthun, skieur professionnel, utiliser une glissoire de la pire manière possible. Et comme il semble que le jeune homme aime les situations délicates, il décide de plonger de trois mètres en haut de ladite glissoire. Nous, ici, on voit du savon sur la surface, ce qui explique que son dos reste intact, et ne soit pas arraché par la plaque chaude et collante.

0 - 100 real quick!?? Thanks for filming @rainerkleive ? A post shared by Benjamin Forthun (@benjaminforthun) onJul 21, 2017 at 9:56am PDT

Source : Mashable

Il y a 100 ans était fondée la compagnie Nikon, à Tokyo au Japon. Pour célébrer cet anniversaire, la corporation japonaise s’est payée une vidéo où plusieurs gens dansent de manière complètement relaxe (non).

À bien y penser, ça ressemble à une de ces spectacles que des centaines de gens donnent sur la grand place à Pyongyang en Corée du Nord, mais avec plus de couleurs.

On suppose que tous ces gens sont des employés de Nikon, et pas des danseurs professionnels.

Source : The Verge

Pour un peu plus de 533 000$ vous pourriez devenir propriétaire d’une magnifique île au large de l’Écosse : Little Ross Island. Seul hic, cette île est supposément hantée, ce qui explique que la compagnie chargée de la vente peine à trouver des acheteurs.

Cette île privée, est toutefois approvisionnée en électricité par une éolienne et des panneaux solaires, et possède une belle plage de galets. Pour ce prix, vous avez droit à une belle maison de six chambres, deux salles de bain et un salon.

Un phare est inclut dans le prix et le problème se trouverait là : un gardien y a été assassiné au début des années 60 et son fantôme y rôderait toujours, pour terroriser les rares visiteurs.

Regardez cette jolie vidéo qui vous convaincra de ramasser vos économies et aller tirer le diable par la queue en Écosse !

