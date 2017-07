Des couvertures de romans d'amour avec de vrais gens

crédits : Kathleen Kamphausen / Cosmopolitan

C'est tout aussi sensuel et engageant. Et réaliste. La photographe et éditrice Kathleen Kamphausen, qui travaille chez Cosmopolitain a eu une bien bonne idée : remonter les couvertures de certains romans d'amour avec des couples de gens qui nous ressemblent un peu plus. Désolé Fabio, tu es dans une classe à part.