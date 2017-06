Partager

Mardi 20 juin dernier, à Mexico, une odontologue se rendait au boulot comme à tous les jours, en vélo. Étant une habituée de ce mode de transport et de Twitter, elle s’aperçoit en tournant un coin qu’un minuscule chien est en course folle en plein milieu de la rue.

S’ensuit une course folle, et avec l’aide de passants et d’automobilistes elle réussit à interrompre la course effrénée du petit canin.