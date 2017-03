Ce véhicule anti-émeute du futur est aussi pratique qu'épeurant.

Partager

On aime bien se dire que l’avenir est rempli de voyages dans l’espace, de la fin des maladies et de l’amour universel, mais pour cette entreprise de Républiques slovaque le futur est fait de métal et d’eau sous pression. Ils nous ont fabriqué le Bozena Riot : un véhicule anti-émeute téléguidé qui permet de disperser les foules les plus coriaces.

Au menu le menu pour les manifestants : le transporteur, un bouclier mobile de 3 tonnes, deux canons à eau (avant et arrière), une remorque pour le réservoir d’eau et des pistolets à gaz haute pression.

Le monstre est piloté à distance grâce à des caméras tout autour, et un poste de pilotage plutôt chargé.

Et comme le Bozena ne se promène jamais seul, il y a six ports dans le bouclier pour y passer des armes, et il peut se relever pour laisser passer les agents de la «paix» pour charger et s’occuper des rebelles.

Regardez la vidéo pour voir le bel avenir que nous réserve cette technologie.