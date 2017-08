Un restaurant Cheetos...

Partager

Nommé « The Spotted Cheetah » (le guépard tacheté ), le menu comprend des plats créés par la chef Anne Burrel, animatrice de l’émission « Worst Cooks in America », entres autres des boulettes de viande aux Cheetos, du macaroni au fromage Cheetos et un poulet milanais en croute…de Cheetos.

Heureusement, ce restaurant, un coup de markéting, ne sera ouvert que trois jours du 15 au 17 aout prochain. Ce n’est pas la première fois que la marque fait parler d’elle dans le milieu de la publicité. L’an dernier, le Cheetos Museum invitait les gens à envoyer des crottes de fromage aux formes rappelant des célébrités ou des objets.