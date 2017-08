Souffler les bougies d'un gâteau de fête : 1400% plus de bactéries

Partager

Selon une étude parue au début de l’année et menée par une université de la Caroline du Sud, souffler sur les bougies d’un gâteau d’anniversaire transmettrait beaucoup plus que ne le souhaite le fêté.

Un nombre 15 fois plus élevé de bactéries, pour une panoplie 100 fois plus importante que si personne ne souffle sur le gâteau. Les chercheurs ont placé du glaçage sur un faux gâteau et ont demandé à 11 personnes différentes, trois fois par jours, étalés sur plusieurs jours afin de mener leurs tests.

Même si les bactéries sont présentes partout tout le temps, cette étude permettra de mieux comprendre leur propagation qui est un enjeu important de santé publique.

