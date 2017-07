PFK vendra un téléphone intelligent

Partager

Non ce n’est pas une blague. La compagnie de restauration rapide fête ses 30 ans de présence en Chine et elle a décidé de mettre en vente un téléphone Huawei 7 Plus. Le gadget offre tout ce qu’il y a de plus conventionnel : 3GB de RAM, 16 ou 32 GB de mémoire et peut supporter une carte Micro SD de128GB.

Disponible autour de 200$ en Chine, c’est un bon deal.

Si les téléphones intelligents ne sont pas dans votre champ d’intérêts, vous pourriez alors vous tourner vers des romans de charme mettant en vedette le Colonel Sanders.

Ou alors, si vous voulez simplement déguster votre poulet et avoir les doigts propres, vous pourriez vous procurer de magnifiques petits gants de doigts, dans les PFK du Japon.

Poulet frit et innovation, deux choses qui vont ensemble.

