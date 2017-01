Les japonais et leur amour des Kit Kats.

Partager

Au Japon, il existe depuis quelques années des magasins uniquement dédiés aux délicieuses barres de chocolat gaufrées : Les KITKAT Chocolateries.

Dans ces boutiques, vous pouvez trouver des Kit Kat de toutes sortes de saveurs : thé vert, cerises, chili et des dizaines d’autres saveurs.

LE 2 février prochain ouvrira une autre de ces boutiques dans le district de Ginza, et pour célébrer l’évènement, une sélection de «Kit Kat Sushi» sera disponible pour les fans et les curieux. Les sushis seront vendus au coût de 3 000 yen (environ 35$ Canadiens) et les saveurs incluront :

Maguro (en l’honneur du Thon) mais en fait composés de Kit Kat à la framboise sur du riz soufflé avec du chocolat blanc :

Tamago (ou œuf), qui consiste en une Kit Kat au pudding à citrouille sur du riz soufflé au chocolat blanc, enrobé de varech :

Uni (oursin), qui sera composé de Kit Kat au melon et Mascarpone enrobé de varech :

Mais si vous n’êtes pas dans le mood pour du sushi, il y a toujours une multitude de saveurs :

Fraise:

Agrumes :

Poires :

Pommes :

Fêves edamames:

Patates douces mauves (?) :

Chili japonais :

Gâteau Shortcake à la fraise :

Gâteau aux bleuets :

Et bien entendu, au wasabi !