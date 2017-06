Et un concours avec 100 000$ à la plus belle crotte de fromage. Le musée Cheetos a ouvert récemment sur Times Square, et vous pouvez désormais y aller pour observer plus de 128 000 crottes orangées. Avec des formes très aléatoires, comme un ananas, un dauphin, un cygne enflammé ou une tortue marine, les amateurs peuvent même soumettre leurs trouvailles, et possiblement mettre la main sur un gros lot de 100 000$ USD. Avec deux prix de 5000$ à chaque semaine, pourquoi ne pas tenter votre chance ?