Les fans de sucre seront ravis : une nouvelle ligne de bonbon Jelly Beans sera disponible, et les saveurs sont au goût de beignes de Krispy Kreme.

Les saveurs annoncées : Fourré à la pomme et cannelle, glacé à la fraise, original, glacé au gâteau aux bleuets et glacé au chocolat et bonbons.

En passant, c’est aujourd’hui la journée nationale du beigne, alors consommez de manière responsable. Ou pas, personne ne va vous juger.