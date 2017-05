8 recettes de Ricardo pour la fête des mères

Partager C'est en fin de semaine la fête des mères, et on veut vous inspirer pour vous permettre d'épater tout en restant réaliste.

Image : Ricardo.com Tarte à la crème de noix de coco Bon, il ne fera pas super beau en fin de semaine, alors allons-y avec un dessert qui donnera un petit goût d’été avec la noix de coco. Ne vous prenez-y pas trop à la dernière minute, il faudra réfrigérer durant 4 heures quand même. https://www.ricardocuisine.com/recettes/7314-tarte-a-la-creme-a-la-noix-de-coco



Image : Ricardo.com Salade de petits fruits frais Vous avez fêté samedi soir.Finalement le beau projet de déjeuner au lit vous fait regretter vos belles promesses faites juste avant le shooter de crème de menthe d’hier? Parfait : cette petite salade de fruits frais vous prendra 10 minutes à faire et vous pouvez donner un élan surprise à votre dimanche avec la touche de Grand Marnier. Dieu sait où votre matinée vous mènera! https://www.ricardocuisine.com/recettes/6283-salade-de-petits-fruits-frais



Image : Ricardo.com Pain doré et coulis de fraises Bon. Alors cette recette est pour les enfants, donc théoriquement abordable pour tout le monde. Pas d’emporte-pièces pour le petit design? Bang : Chez Ares il y en a un pis un autre. https://www.ricardocuisine.com/recettes/6243-pain-dore-et-coulis-de-fraises



Image : Ricardo.com Terre et mer All right, cette recette demande un minimum de préparation, mais c’est pas mal sûr que vous aller scorer. Avec la mère de vos enfants, pas votre propre mère, ewww. Mais assurez-vous d’avoir au moins 3 heures avant d’aller vous coucher après ce repas, sinon vous allez faire des cauchemars les copinous. https://www.ricardocuisine.com/recettes/5412-terre-et-mer

Pétoncles et foie gras poêlés, sauce au cidre de glace et pomme verte Cette recette peut sembler impressionnante, mais non, ça sera simple, Ricardo guidera vos mains et le rythme doux et suave de ses instructions (vidéo non disponible) fera battre la joie dans la cuisine. Résultat : Air lousse garantis pour votre voyage de pêche de juillet. Attention, les pétoncles, c’est pas donné. https://www.ricardocuisine.com/recettes/7312-petoncles-et-foie-gras-poeles-sauce-au-cidre-de-glace-et-pomme-verte

Linguines aux palourdes et au Chorizo Plutôt du type pâtes? Ricardo il connait ça les pâtes. La recette ne dit pas comment on nettoie une palourde, mais on est pas mal sûr que ca implique pas de shampooing. Bonus si votre produit final est aussi beau que sur la photo, envoyez-nous ca on plogue direct sur notre Instagram. https://www.ricardocuisine.com/recettes/7309-linguines-aux-palourdes-et-au-chorizo

Aperol Spritz C’est un très joli drink, et après un ou deux votre projet de souper vous semblera facile. Et l’Aperol, au-delà du nom ultra cool, c’est Italien et tout le monde sait que les Italiens ont les meilleures recettes au monde et se promènent tous en Vespa. https://www.ricardocuisine.com/recettes/6536-aperol-spritz