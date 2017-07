Un casque de moto comme si vous étiez Boba Fett

Partager

Vous pouvez vous procurer sur internet ce magnifique casque aux allures de Boba Fett, le célèbre mercenaire intergalactique du monde de Star Wars. Dans l’espace il n’y a pas de motos, mais si il y en avait, et que la SAAQ était responsable des permis, Boba aurait sûrement ce casque sur la tête.

Donc, vous pouvez vous l’acheter sur Amazon, mais attention quand même sur votre moto, faudrait pas manquer une courbe et finir dans un Sarlacc pour ensuite être digéré durant mille ans, parce-que mille ans c’est long, surtout si t’es pas complètement sûr d’avoir éteins le four avant de quitter.

Au coût de plus de 1000$ il est pas donné, ce casque.

Par contre, si vous être plus du genre rebelle et pour la justice sur la route, il vous sera possible de commander un casque de pilote de X-Wing, parfait pour aller terminer votre entraînement de Jedi sur la planète humide et boueuse de Yoda. (on parle pas de Terrebonne ici).

Il coûte moins cher que l’autre casque en tout cas. 263$ sur Amazon.ca