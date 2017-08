Pour jouer à tous, TOUS vos jeux!

Partager

Peu importe la console, l’ordinateur ou le support, vous n’aurez besoin que de la ALL dans votre vie. La manette remplace les manettes, mais aussi le joystick, la souris, le clavier. Elle vous permet de jouer à tous (comme dans n’importe lequel) les jeux vidéos du monde!

Mais ce qui rend la ALL vraiment spécial est sans contredit ses options de configuration. Vous pouvez programmer les boutons et les joysticks virtuellement de n’importe quelle façon, même en ajuster la sensibilité. De plus, des mises à jour pour les différents systèmes d’exploitation vous seront fournies gratuitement.

Le projet est sur Kickstarter en ce moment, si vous voulez réserver votre exemplaire!