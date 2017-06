Nouvelles chaussures écolos

Partager

Dans le but de faire sa part, la compagnie Adidas avait commercialisé en novembre dernier une première paire de chaussures fabriquées à 95% à partir de plastique recyclé des océans de la planète. Le projet fut réalisé en collaboration avec Parley for the Oceans, un organisme qui rassemble des scientifiques, des artistes et des citoyens autour de projets visant à nettoyer les océans et à préserver la vie marine

La compagnie aux trois bandes refait le coup cette semaine avec l’arrivée d’un deuxième modèle de sa ligne Ultra Boost contenant toujours 95% de plastique. La compagnie indique que pour chaque paire produite, 11 bouteilles seront recyclées chaque fois. En plus du soulier, les lacets, le tissu et le revêtement du talon ainsi que la semelle intérieure seront aussi fabriqués à partir de matières plastiques. Pour les 5% restant, la compagnie a essayé d’utiliser des plastiques recyclables.

Malgré tout, il faut se rappeler que le plastique prend quand même mille ans à se dégrader, peu importe qu’il soit sous forme de brosse à dents ou de chaussures. La possibilité de pouvoir recycler ses vieilles chaussures pour en fabriquer des nouvelles est plutôt intrigante, mais est-ce la direction que prendra la compagnie ? Ça reste à voir.

En attendant, pour ceux qui sont intéressés par lesdites chaussures, elles seront disponibles à compter du 10 mai.