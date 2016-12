Les courses de drones : plus qu'un passe-temps.

Partager

L’été dernier, au stade Molson, se déroulait la première exposition annuelle et courses de Drones de Montréal, et des douzaines de pilotes se sont affrontés sur le terrain afin de se qualifier pour des compétions telles que le Drone National World Racing Championships ou alors au niveau international avec la International Drone Racing North America Cup.

Selon la drone sport association, le meilleur pilote canadien – Gabriel «Gab707» Kocher – se classe au 10e rang en Amérique du Nord et au 23e rang mondial.

La Compétition, ce n’est pas pour le premier venu non plus : il faut avoir des connaissances de mécanique et passer un test en électronique.

Comme la technologie des caméras le permet de plus en plus, les courses et évènements sont souvent diffusés via Internet, ce qui indique que ce sport prendra de l’ampleur au fil des mois à venir. Même que ESPN, le grand diffuseur de sports aux États-Unis, vient de passer une entente pour la diffusion des courses de la Drone Racing League.

Ce dimanche : ne manquez pas l’étape LEVEL 1 : MIAMI LIGHTS sur TSN.