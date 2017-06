La solution à la canicule dans la chambre à coucher ?

Partager

Adieu canicule et sueurs nocturnes. Avec le système de cette entreprise canadienne, vous pouvez espérer dormir au frais, ou au chaud tout l’été.

La compagnie montréalaise SmartDuvet promet de commercialiser ce miracle de la technologie: il sera possible de régler la température du lit, et cela en choisissant l’un ou l’autre des deux côtés. Un système de tubes d’air qui se glisse entre la couette et la housse, et qui sera contrôlé grâce à une app.

En plus, cette compagnie avait déjà mis en marché un système qui FAIT LE LIT TOUT SEUL. Il est où le contrat que je le signe de toutes mes forces?

Le concept est présentement en campagne de sociofinancement, mais avec le réchauffement de la planète, et comme c’est beaucoup plus économique que de climatiser la maison au complet, cette innovation sera disponible dans très peu de temps.

Quel merveilleux monde dans lequel nous vivons, des fois.