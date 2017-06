La saison 2 du championnat de courses de drones est lancée

Partager

La deuxième saison de Drone Racing League a débuté cette semaine sur ESPN, et soyez préparés à un spectacle très intense. 16 pilotes compétitionneront sur des parcours situés un peu partout dans le monde. Dans des stades ou des centres d’achats abandonnés, les pistes illuminées et très techniques ne laissent pas beaucoup de place à la chance.

Le marché des drones qui est en pleine croissance, allant du tournage de films à l’agriculture, vaut autour de127 milliards de dollars.

Les drones utilisés dans la Allianz World Championship Series, sont dessinés et construits par la ligue elle-même afin de garder la compétition juste et pour éviter la triche, les pilotes n’ont pas le droit d’y toucher avant les courses. Les modèles sont modifiés en fonction des différentes pistes et valent de 500$ à 1000$ chacun, atteignant des vitesses de 145 kilomètres heure.

Les pilotes, tous dans la vingtaine, sont recrutés via les compétitions d’amateurs et peuvent même être testés avec un jeu vidéo afin d’évaluer leurs talents et leurs réflexes. Plusieurs des pilotes proviennent des milieux de la courses automobile et moto, car ils ont les nerfs pour compétitionner dans des situations stressantes.

Les courses prendront place à Miami, Atlanta, Nouvelle-Orléans, Boston, Munich, et la finale se bataillera à Londres le 28 juillet 2017.

Sources : CNBC | engadget