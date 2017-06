Dog Parker: une cabane a chien connectée

Partager

Le vol de chiens est un drame qui afflige beaucoup plus de gens que nous le penserions. Vous arrivez à l’épicerie, attachez votre chien près de la porte et quand vous ressortez : plus de chien. Quoiqu’une majorité des canins se sauvent de leur propre gré, une entreprise a pensé à un concept original : les boîtes DogParker.

Dog Parker, c’est une niche connectée qui se ferme à clé, dont la température ambiante est normalisée toute l’année, et qui se nettoie automatiquement entre les locataires. Vous pouvez même avoir un œil sur ce qui se passe à l’intérieur grâce à une app sur votre téléphone intelligent.

Présentement, les boîtes ne sont retrouvées qu’à New York, et un abonnement annuel coûte 25$. Il ne vous faudra que payer 20 cents la minute lors de l’utilisation.

Source : Techcrunch