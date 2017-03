Partager

Flexible, adhésif et qui se coupe facilement, ce ruban de la compagnie Nimuno saura plaire aux amateurs de Lego. Vous pourrez coller les rubans partout, et le prix est relativement abordable : 11$ USD vous en donne pour 2 mètres, et 50$ USD vous en donne 10.

Pour vous en procurer, c’est direction indiegogo !