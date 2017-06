5 Fidget Spinners pour doigts occupés

Partager

Ces petits objets, créés par Satan selon certains, sont l'équivalent du Tamagotchi ou du Cube Rubik pour d'autres.

Les fidget Spinners sont tellement populaire que certains gens sont incapables de mettre la main dessus. Au cours du derniers mois, c’est une véritable explosion, pire que Pokémon GO, certains dirons. Tous les enfants en veulent, et comme ils sont collectionnables, les magasins ne peuvent plus fournir à la demande.

Maintenant retrouvés dans la plupart des salles de classe et les cours d’école, ces bidules originalement conçus pour occuper les mains nerveuses des enfants atteints de TDAH ont toutes sortes de formes et couleurs.

En voici 5 en particulier.

Le Anti-Anxiety 360 Spinner





Modèle classique, il présente les 3 branches et est le plus populaire.

Avec un temps de rotation entre 1 et 3 minutes, dépendamment de la manière dont vous le tenez.

18$ sur Amazon